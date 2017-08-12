Вірджинія: машина в’їхала у юрбу демонстрантів, є поранені

У Вірджинії, де сьогодні відбулися сутичками між ультраправими активістами і їхніми противниками, машина врізалася у натовп демонстрантів. Повідомляється про кілька поранених, даних про загиблих немає.

За повідомленням американських ЗМІ, машина врізалася у демонстрантів приблизно за дві години після зіткнень.

Поліція арештувала водія.

Більше подробиць наразі немає.

В американському штаті Вірджинія запровадили надзвичайний стан перед акцією «білих націоналістів».

Губернатор штату Террі Маколіфф зазначив, що таке рішення ухвалили напередодні ходи ультранаціоналістів у Шарлотсвіллі.

12 серпня вранці сталися сутички націоналістів і їхніх супротивників. Як повідомляють американські ЗМІ, кілька сотень людей штовхали один одного, кидалися пляшками з водою, розпорошували хімічні спреї і кричали.

Раніше ультраправий блогер Джейсон Кесслер заявив, що планує ходу «за білих» на знак протесту проти рішення демонтувати пам’ятник генералу Роберту Лі, встановлений у міському парку Шарлотсвілл.

Сутички відбулися і у п’ятницю, коли сотні білих націоналістів влаштували факельний марш в кампусі університету Вірджинії. Представник університету повідомив, що кілька людей постраждали, одного – арештували.