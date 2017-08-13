США: слідчі розпочали розслідування щодо наїзду авто у натовп у Вірджинії

Федеральні слідчі США розпочали розслідування щодо наїзду авто у юрбу під час мітингу у Шарлотсвіллі у штаті Вірджинія.

«Розпочали розслідування щодо обставин смертельного транспортного інциденту, що відбувся раніше вранці в суботу… ФБР буде збирати всі наявні факти та докази, і оскільки нині проводиться розслідування, ми не можемо коментувати його на цей час», – сказано в заяві управління ФБР у штаті Вірджинія.

Поліція повідомила, що 20-річний Джеймс Алекс Філдс був водієм автомобіля, який в’їхав у натовп 12 серпня. Він був заарештований згодом після інциденту, йому пред’явили звинувачення у вбивстві і ще чотири обвинувачення, включаючи умисні поранення. Він жив у штаті Огайо.

На опублікованому відео видно, як машина на швидкості в’їжджає у юрбу людей перед тим, як врізається у зад іншої машини і від’їжджає назад. Внаслідок цього інциденту загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей.

Крім того, 12 серпня вранці сталися сутички націоналістів і їхніх супротивників. Як повідомили американські ЗМІ, кілька сотень людей штовхали один одного, кидалися пляшками з водою, розпорошували хімічні спреї і кричали.

Губернатор штату Вірджинія Террі Макаліфф оголосив надзвичайний стан, а війська Національної гвардії були розгорнуті, щоб посилити безпеку після виникнення сутичок.

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс заявив, що «насильство та смерть в Шарлотсвіллі нанесли удар по основі американського права та справедливості».

«Коли такі дії виникають внаслідок расового фанатизму та ненависті, вони зраджують нашим основним цінностям і не можуть бути не покарними», – додав він.

Чиновники кажуть, що смерть двох військовослужбовців штату Вірджинія, також пов’язана з протестами. Речник поліції штату Вірджинія заявила, що пілот і пасажир загинули в результаті падіння вертольота.

Раніше ультраправий блогер Джейсон Кесслер заявив, що планує ходу «за білих» на знак протесту проти рішення демонтувати пам’ятник генералу Роберту Лі, встановлений у міському парку Шарлотсвілл.

Сутички відбулися і у п’ятницю, 11 серпня, коли сотні білих націоналістів влаштували факельний марш в кампусі університету Вірджинії. Представник університету повідомив, що кілька людей постраждали, одного – арештували.