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13 Серпень 2017, Київ 14:05
Новини | Міжнародні

Парламент Ірану підтримав збільшення фінансування ракетної програми у відповідь на санкції США

Cпікер парламенту Ірану Алі Ларіджані

Іранський парламент попередньо схвалив законопроект про збільшення витрат на ракетну програму країни та сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) (IRGC) у відповідь на недавні санкції США.

Депутати більшістю голосів схвалили основні положення законопроекту «протидії терористичним і авантюристичним акціям Америки», деякі депутати скандували «Смерть Америці», повідомляє державний телеканал.

«Американці повинні знати, що це була наша перша акція», – заявив спікер парламенту Ірану Алі Ларіджані державним ЗМІ.

Цей захід здійснений у відповідь на нові санкції США щодо Ірану щодо його ракетної програми та ракетних випробувань. Іран стверджує, що ракети, які він випробовує, не порушують його ядерну угоду з світовими державами, оскільки вони призначені для оборонних цілей.

Документ також передбачає виділення близько 260 мільйонів доларів на програму балістичних ракет Ірану і Quds Force – зовнішнє відділення Корпусу вартових Ісламської революції, яке, як стверджують, активне у Сирії та Іраку.

Заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що уряд президента Хасана Роугані підтримає законопроект.

Тепер законопроект має пройти друге голосування перед остаточним затвердженням та схваленням.

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