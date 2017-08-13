Парламент Ірану підтримав збільшення фінансування ракетної програми у відповідь на санкції США

Іранський парламент попередньо схвалив законопроект про збільшення витрат на ракетну програму країни та сили іранської Революційної гвардії (Корпус вартових Ісламської революції) (IRGC) у відповідь на недавні санкції США.

Депутати більшістю голосів схвалили основні положення законопроекту «протидії терористичним і авантюристичним акціям Америки», деякі депутати скандували «Смерть Америці», повідомляє державний телеканал.

«Американці повинні знати, що це була наша перша акція», – заявив спікер парламенту Ірану Алі Ларіджані державним ЗМІ.

Цей захід здійснений у відповідь на нові санкції США щодо Ірану щодо його ракетної програми та ракетних випробувань. Іран стверджує, що ракети, які він випробовує, не порушують його ядерну угоду з світовими державами, оскільки вони призначені для оборонних цілей.

Документ також передбачає виділення близько 260 мільйонів доларів на програму балістичних ракет Ірану і Quds Force – зовнішнє відділення Корпусу вартових Ісламської революції, яке, як стверджують, активне у Сирії та Іраку.

Заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що уряд президента Хасана Роугані підтримає законопроект.

Тепер законопроект має пройти друге голосування перед остаточним затвердженням та схваленням.