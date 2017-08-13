В Афганістані загинув місцевий лідер «Ісламської держави» – військові США

США заявляють, що місцевий лідер екстремістського угруповання «Ісламська держава» і кілька командувачів угруповання загинули в результаті повітряної атаки США в Афганістані.

У результаті нападу 10 серпня загинув Абдул Рахман, визначений військовими США як емір провінції Кунар, повідомляється у заяві командування в Кабулі.

Серед тих, хто загинув під час повітряного удару у східній частині провінції Кунар, також є троє інших високопоставлених представників угруповання. Про це повідомили в заяві, опублікованій 13 серпня.

У заяві зазначається, що Рахман був головним кандидатом на лідера «Ісламської держави» після того, як його колишній лідер Абу Саєд був убитий в результаті атаки в США в липні.

Американські військові спростували повідомлення 11 серпня про те, що в результаті аварії в східній афганській провінції Нанґаргар загинули не менше 16 цивільних осіб, повідомляючи, що в результаті операції загинули лише бойовики.