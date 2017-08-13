ДСНС: на Закарпатті через негоду були знеструмлені 13 населених пунктів

Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомляє, що внаслідок негоди – сильний вітер і зливи) на Закарпатті були знеструмлені 13 населених пунктів, станом на 11:30 електропостачання відновили.

Як повідомляє прес-служба ДСНС, також через сильні опади і внаслідок засміченості водовідвідних канав та каналізаційних стоків відбулось підтоплення 9 дворогосподарств і ділянок автошляхів місцевого значення у містах Ужгород і Берегово.

Водночас голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомляв, що через відсутність електроенергії українська частина міжнародного пункту пропуску «Лужанка» на українсько-угорському кордоні кілька годин не працювала, зараз пункт пропуску працює.