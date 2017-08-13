Підприємство «Антонов» планує випуск 70 літаків протягом найближчих 5 років – «Укроборонпром»

Державне підприємство «Антонов» планує випуск щонайменше 70 літаків протягом найближчих 5 років. Про це повідомляє прес-служба держконцерну «Укроборонпром», до складу якого входить підприємство.

В «Укроборонпромі» зазначають, що, згідно з маркетинговим планом, ємність світового ринку середніх транспортних літаків оцінюється у 900 літаків у найближчі 15 років, тому компанія «Антонов» планує поставити протягом 5 років 20 літаків АН-178 замовникам із країн СНД, Азії і Африки, а також Туреччині.

У держконцерн додають, що для «Антонова» був створений чіткий маркетинговий план, який базується на оцінці спеціалістів, прогнозах незалежних експертів та провідних компаній, він враховує перспективні ринки і потенціал кожної номенклатури товарів на цих ринках.

У грудні минулого року держпідприємство «Антонов» представило перший дослідний зразок нового транспортного літака Ан-132D. У березні цього року літак-демонстратор Ан-132D виконав перший політ.

Державне підприємство «Антонов» засноване у 1946 році. Основними напрямками діяльності є створення, випробування нових дослідних зразків авіаційної техніки, серійне виробництво та післяпродажний супровід літальних апаратів. На підприємстві працює понад 13 тисяч працівників.