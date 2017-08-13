Синоптики: завтра в Україні очікуються короткочасні дощі і послаблення спеки

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що завтра, 14 серпня, у південних, центральних і північних областях України очікуються короткочасні дощі, грози, а на решті території – без опадів.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, температура вдень на південному-сході України місцями 35-37 градусів тепла, в західних, більшості північних, Вінницькій, Черкаській та Одеській областях послаблення спеки до 23-28 градусів тепла.

За даними синоптиків, у Києві найближчої ночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, можлива гроза, очікується послаблення спеки до 25-27 градусів тепла.