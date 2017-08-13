В Ірані затримали журналіста реформістського видання

Іранський журналіст Сасан Агаей був арештований, повідомляють ЗМІ.

Звинувачення проти Агайя, який співпрацює з реформаторським щоденним виданням Etemad, незрозумілі.

Опозиційний сайт Kalameh повідомляє про те, що Агаей був затриманий силами безпеки в другій половині дня 12 серпня в столиці Ірану.

За повідомленнями, пізніше силовики обшукали будинок журналіста і перевели його до в’язниці в Тегерані.

Агайя заарештовували кілька разів, зокрема у 2009 році, в ході придушення опору, який виник після суперечливого переобрання екс-президента Ірану Махмуда Ахмадінежада.

Організація «Репортери без кордонів» вважає, що «Іран і досі залишається серед п’яти найбільших в’язниць» для медіа. Раніше цього місяця організація заявила, що 10 журналістів і 17 громадських журналістів на даний час затримані в Ірані.