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13 Серпень 2017, Київ 17:09
Новини | Події

Спринтер Усейн Болт завершив кар’єру, під час останнього забігу спортсмен зійшов з дистанції

Усейн Болт

Ямайський спринтер Усейн Болт завершив свою кар’єру після того, як він з травмою зійшов з дистанції під час чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні 12 серпня.

Під час естафети 4х100 метрів Болт після декількох десятків метрів впав на доріжку.

Як повідомлялося, у Болта були судоми в сухожиллі.

Виграла естафету збірна Великобританії, випередивши головного фаворита – збірну США, третє місце у Японії.

«Він вибачився перед нами, але ми сказали йому, що не потрібно вибачатися. Травми є частиною спорту», – сказав Джуліан Форте, один з товаришів Болта по команді.

30-річний Болт за свою безпрецедентну кар’єру виграв 19 медалей на олімпійських іграх і чемпіонатах світу.

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