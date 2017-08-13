Спринтер Усейн Болт завершив кар’єру, під час останнього забігу спортсмен зійшов з дистанції

Ямайський спринтер Усейн Болт завершив свою кар’єру після того, як він з травмою зійшов з дистанції під час чемпіонату світу з легкої атлетики в Лондоні 12 серпня.

Під час естафети 4х100 метрів Болт після декількох десятків метрів впав на доріжку.

Як повідомлялося, у Болта були судоми в сухожиллі.

Виграла естафету збірна Великобританії, випередивши головного фаворита – збірну США, третє місце у Японії.

«Він вибачився перед нами, але ми сказали йому, що не потрібно вибачатися. Травми є частиною спорту», – сказав Джуліан Форте, один з товаришів Болта по команді.

30-річний Болт за свою безпрецедентну кар’єру виграв 19 медалей на олімпійських іграх і чемпіонатах світу.