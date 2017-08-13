На південь від Станиці Луганської патрулю місії ОБСЄ погрожували зброєю – звіт

Озброєний чоловік на мосту в Станиці Луганській погрожував розстрілом членам Спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ. Про це йдеться в звіті місії, поширеному в неділю.

Згідно з повідомленням, 13 серпня о 09:45 патруль місії, що складався з чотирьох осіб, перебував на південь від зламаної частини пішохідного моста на південь від контрольованої урядом Станиці Луганської (16 км на північний схід від Луганська), поруч з передовою позицією «ЛНР» всередині зони розведення.

«Під час того, як патруль СММ моніторив перетин цивільним населенням дерев'яних пандусів, до нього підійшов неозброєний чоловік у військовому одязі та заговорив з СММ, але учасники патруля не могли його повністю зрозуміти, оскільки він говорив ламаною російською мовою з сильним акцентом, імовірно як з Північного Кавказу», – йдеться в звіті.

Чоловік відійшов від патруля, але через дві хвилини повернувся зі штурмовою гвинтівкою (вид АК), встановив магазин гвинтівки, відключив запобіжник і направив на патруль приблизно з відстані трьох метрів.

«Озброєний чоловік жестом наказав своєю гвинтівкою патрулю рухатися, голосно говорячи (російською): «Ви всі шпигуни. Нічого вам ходити біля наших позицій. Вам взагалі нічого тут робити. Забирайтеся звідси. Рахую до трьох і, якщо ви не підете, то буду стріляти». Потім він почав рахувати,стверджують у СММ ОБСЄ.

Глава патруля місії перервав рахунок, заявивши, що патруль буде їхати. Спостерігачі СММ негайно повернулися до двох бронемашин, які були припарковані на південь від моста і залишили цей район.

Місія поінформувала Спільний центр з контролю та координації про інцидент і попросила його розслідувати.