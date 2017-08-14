На Донбасі поранені двоє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 13 серпня були поранені двоє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 25 обстрілів позицій Збройних сил України на всіх оперативних напрямках.

«Найбільш гаряче наприкінці минулої доби було на Донецькому напрямку, в районі Авдіївської промзони», – вказують у штабі АТО і додають, що з 18-ї години і до півночі бойовики практично не припиняли обстріли опорних пунктів з мінометів різних калібрів, гранатометів, стрілецької зброї. «У відповідь майже на кожен обстріл противника сили АТО накривали бойовиків щільним вогнем», – ідеться в ранковому зведенні.

Також українські військові звинувачують сепаратистів в обстрілі житлових кварталів Мар’янки, що на Приморському напрямку.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» заявляють, що ввечері 13 серпня основними «гарячими точками» на Донбасі стали Докучаєвськ, Горлівка та Бахмутська траса на Луганщині.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.