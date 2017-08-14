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14 Серпень 2017, Київ 09:39
Новини | Суспільство

Еліна Світоліна очолила чемпіонську гонку WTA

Еліна Світоліна

Українська тенісистка Еліна Світоліна 14 серпня очолила чемпіонську гонку Жіночої тенісної асоціації (WTA). Цей рейтинг визначає список учасниць підсумкового турніру сезону, в якому візьмуть участь лише вісім найкращих тенісисток планети.

Також завдяки перемозі на відкритому чемпіонаті Канади 22-річна українка піднялася на один рядок у більш звичному рейтингу WTA, Світоліна стала четвертою ракеткою світу. Це її новий особистий, а також і національний рекорд – досі жодна з українок так високо в цьому списку не піднімалася.

Для Еліни перемога в Торонто стала п’ятою в сезоні. Раніше в 2017 році вона перемагала в Тайбеї, Дубаї, Стамбулі й Римі.

На шляху до фіналу українка здолала опір кількох дуже сильних опоненток – титулованої американки, теж колишньої першої ракетки світу Вінус Вільямс, переможниці цьогорічного Вімблдону іспанки Ґарбіньє Муґурузи, румунки Сімони Халеп, якій Світоліна програла цього року на відкритому чемпіонаті Франції.

Нині Еліна Світоліна продовжує готуватися до останнього в сезоні, четвертого турніру серії Grand Slam – відкритого чемпіонату США. Це змагання розпочнеться за два тижні, 28 серпня, і фінішує 10 вересня.

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