У Сімферополі відбулися пікети на підтримку Сервера Караметова

В окупованому Криму біля будівлі міської ради Сімферополя і підконтрольного Кремлю уряду Криму 14 серпня відбулися два одиночних пікети на підтримку заарештованого минулого тижня кримського активіста Сервера Караметова. Про це на повідомив у Facebook активіст Рустем Усеїнов.

Учасник пікету під будівлею міськради тримав плакат з написом: «Путін, наші діти не терористи і не екстремісти».

Біля будівлі уряду Криму відбувся другий пікет. Мітингувальник розгорнув плакат із написом: «Наші діти – не терористи. Звільніть Сервера Караметова». Відео пікету розмістив у Facebook кримський адвокат Едем Семедляев.

Одиночний пікет – єдина дозволена в Росії форма протесту, яка не потребує попереднього узгодження з владою. Попри це, 76-річний активіст Сервер Караметов минулого тижня був затриманий саме під час проведення одиночного пікету.

Підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму 11 серпня відхилив апеляцію захисту на адміністративний арешт кримськотатарському активісту Серверу Караметову і залишив його під вартою до 19 серпня.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International закликала російську владу негайно звільнити Караметова.

Сервер Караметов проводив одиночний пікет під будівлею підконтрольного Кремлю Верховного суду Криму, де слухалася справа заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року.

Щодо Караметова склали два адміністративних протоколи. Один – за «порушення порядку проведення одиночних пікетів», другий – за «опір співробітникам поліції».

Підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя 9 серпня присудив активіста Серверу Караметову 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції».

Сервера Караметова затримують в анексованому Криму вже не вперше. У День пам’яті жертв геноциду кримських татар 18 травня його затримали російські силовики після того, як він прийшов на площу в Сімферополі з кримськотатарським прапором і портретами своїх батьків, які стали жертвами депортації 1944 року. За три години його відпустили після складання адміністративного протоколу.