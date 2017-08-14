Каспаров тимчасово повертається в шахи

13-й чемпіон світу з шахів і критик Кремля Ґаррі Каспаров після 12-річної перерви на короткий час повертається за шахову дошку.

Каспаров, який домінував у професійних шахах з 1985 до 2000 року, виходить на старт турніру зі швидких шахів та бліцу Sinquefield Cup у американському Сент-Луїсі. Для участі в змаганні, яке триватиме з 14 до 19 серпня, Каспаров отримав спеціальне запрошення організаторів, так звану wild card.

У турнірі візьмуть участь кілька лідерів сучасних шахів, у тому числі й кримчанин Сергій Карякін, який став виступати під російським прапором ще до анексії півострова, а нині є публічним прихильником політики Путіна.

54-річний Каспаров народився в Баку, коли Азербайджан був частиною Радянського Союзу. У 1985 році він переміг лояльного радянській владі Анатолія Карпова в поєдинку за світову шахову корону і в 23 роки став наймолодшим на той час чемпіоном планети.

Каспаров оголосив про завершення шахової кар’єри в 2005 році, щоб цілком зануритися в політичне життя. Він був одним із організаторів опозиційного російському президентові Володимиру Путіну руху «Інша Росія».

У 2013 році Каспаров емігрував і отримав хорватське громадянство у 2014 році. Нині він багато часу проводить у Нью-Йорку. Каспаров відзначив 13 серпня, що нинішнє повернення за шахову дошку буде одноразовою подією, заявивши у Facebook, що його виступ у Сент-Луїсі є «не закінченням мого відходу з шахів, а лише п’ятиденною перервою».