У Казахстані судять критика влади – журналіста Жанболата Мамая

Відомий критикою уряду казахстанський журналіст Жанболат Мамай 14 серпня постав перед судом у місті Алмати. Мамая, який виконує обов’язки головного редактора незалежного видання «Трибуна», звинувачують у відмиванні грошей. Сам журналіст і його прихильники заявляють, що справа сфабрикована.

Слідство вважає, що Мамай причетний до схем, використаних казахстанським утікачем, олігархом Мухтаром Аблязовим.

Мамай заперечує зв’язок із Аблязовим і каже, що справа проти нього політично мотивована.

Колишній голова казахстанського банку БТА Мухтар Аблязов, який нині живе поза межами Казахстану, є опонентом президента Нурсултана Назарбаєва. Аблязова розшукують Казахстан, Росія та Україна за підозрою в розкраданні близько 5 мільярдів доларів. Бізнесмен заперечує звинувачення, кажучи про їхню політичну мотивованість.