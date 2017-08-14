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14 Серпень 2017, Київ 12:41
Новини | Міжнародні

У Буркіна-Фасо щонайменше 17 людей загинули внаслідок нападу на ресторан

Сили безпеки на місці нападу в столиці Буркіна-Фасо Уагадугу, 14 серпня 2017 року

У столиці Буркіна-Фасо Уагадугу щонайменше 17 людей загинули в ніч на 14 серпня внаслідок збройного нападу на популярний серед іноземців турецький ресторан. Ще принаймні вісім людей поранені в результаті нападу.

Влада цієї західноафриканської держави заявила, що особи загиблих і їхнє громадянство ще встановлюють.

За даними уряду, сили безпеки вбили трьох нападників, проте частина людей все ще залишаються заблокованими у будівлі ресторану.

Як повідомляють очевидці, щонайменше троє озброєних людей під’їхали до ресторану на автомобілі і відкрили вогонь по відвідувачах, які сиділи за столиками на вулиці. На місце прибули поліцейські і військові.

Влада Буркіна-Фасо підозрює в нападі ісламістів.

У січні 2016 року на цій же вулиці в Уагадугу, в іншому кафе і готелі були захоплені в заручники 170 людей. 30 із них загинули. Відповідальність за напад взяла на себе «Аль-Каїда».

Одна з найбідніших країн світу Буркіна-Фасо на півночі межує з Малі, де довгий час триває боротьба сил безпеки з ісламістськими бойовиками.

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