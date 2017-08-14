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14 Серпень 2017, Київ 14:11
Новини | Події

МЗС: консул перевіряє, чи постраждали українці в ДТП у Туреччині

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що перевіряє інформацію про наявність громадян України серед потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді в Туреччині.

«ДТП у Туреччині. Є загиблі і постраждалі. Консул з’ясовує, чи немає серед них українців. Інформуватимемо», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

За повідомленнями ЗМІ, в Туреччині на трасі Анкара – Конья пасажирський автобус, у якому перебували 49 людей, з’їхав із дороги, внаслідок чого щонайменше чотири людини загинули.

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