МЗС: консул перевіряє, чи постраждали українці в ДТП у Туреччині

Міністерство закордонних справ України повідомляє, що перевіряє інформацію про наявність громадян України серед потерпілих у дорожньо-транспортній пригоді в Туреччині.

«ДТП у Туреччині. Є загиблі і постраждалі. Консул з’ясовує, чи немає серед них українців. Інформуватимемо», – йдеться в повідомленні департаменту консульської служби МЗС у Twitter.

За повідомленнями ЗМІ, в Туреччині на трасі Анкара – Конья пасажирський автобус, у якому перебували 49 людей, з’їхав із дороги, внаслідок чого щонайменше чотири людини загинули.