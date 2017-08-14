На Дніпропетровщині перепоховали останки 63 солдатів, загиблих під час Другої світової війни

У селі Зелене Поле Криворізького району урочисто перепоховали останки 63 солдатів армії СРСР, які загинули в роки Другої світової війни, повідомили в громадській організації «Союз «Народна пам’ять», яка здійснювала пошукову операцію.

Як розповів Радіо Свобода керівник історико-пошукової організації «Пошук – Дніпро» (Кривий Ріг), яка входить до ГО «Союз «Народна пам'ять», Анатолій Золотарьов, близько сотні пошуковців працювали в районі криворізьких сіл Зелене Поле і Високе Поле, де 1944 року під час наступальної Криворізько-Нікопольської операції велись жорстокі бої. Пошукова операція тривала з осені 2016 року.

«На жаль, жоден солдат радянської армії не ідентифікований, адже при них не було ніяких впізнавальних знаків. Були знайдені особисті речі – казанки, ложки тощо, але без позначок. Чому ця локація була вибрана для проведення масштабної вахти пам’яті? Тому що, за архівними даними, які ми опрацювали, на цій території було багато загиблих, йшли запеклі бої», – розповів керівник експедиції «Звільнення Кривбасу» Анатолій Золотарьов.

Окрім того, за його словами, на цій же локації були виявлені останки 10 солдатів Вермахту. «Серед німців шестеро були з жетонами, тобто вони будуть ідентифіковані. Останки німецьких воїнів ми передаємо німецькій стороні», – сказав Анатолій Золотарьов.

Він також повідомив, що під час пошукової операції вперше застосували роботу з екскаваторною технікою.

«Ми змогли відпрацювати близько 30-40% траншей, які планували. Вперше за всю історію пошукового руху України була застосована робота з технікою. Екскаватори йшли прямо по лінії траншей, вся картинка війни була, як на долоні. Техніка знімала верхній шар, а далі пошуковці працювали вручну, щоб ні в якому разі не пошкодити останки», – зазначив Анатолій Золотарьов.

За його словами, восени 2017 року пошукова робота в цьому районі продовжиться.