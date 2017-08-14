Затриманого за пікет в Сімферополі літнього активіста Давлатова привезли в суд

У підконтрольний Кремлю Залізничний районний суд Сімферополя доставили літнього кримчанина Ярікула Давлатова, затриманого вранці російськими силовиками за одиночний пікет на підтримку арештованого Сервера Караметова. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Разом з Давлатовим в суд прибули захисники – Еміль Курбедінов, Едем Семедляєв, Ельвіна Семедляєва, Рустем Кямілев, Ліля Гемеджі, Ленура Енгулатова, Маммет Мамбетов.

Підтримати активіста також приїхали люди: понад 10 перебувають в будівлі суду, ще близько двох десятків – на вулиці.

Активіста кримськотатарського руху похилого віку Ярікула Давлатова затримали 14 серпня за одиночний пікет на підтримку арештованого раніше Сервера Караметова. Силовики склали адмінпротокол за «несанкціонований мітинг».

У Сімферополі біля урядових будівель 14 серпня відбулися поодинокі пікети на підтримку арештованого раніше кримськотатарського активіста Сервера Караметова. Російські правоохоронці почали затримувати мітингувальників. Згодом більшість із них відпустили.

9 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя присудив літньому активісту Серверу Караметову 10 діб адміністративного арешту за «опір співробітникам поліції». Караметову 76 років, і він хворий на хворобу Паркінсона.

В прокуратуру Автономної Республіки Крим надійшло звернення від народного депутата України, голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова з приводу незаконного позбавлення волі громадянина України Сервера Караметова і незаконного перешкоджання проведенню мирного мітингу в анексованому Криму. У зв’язку з цим відомство має дати правову оцінку затримання кримськотатарського активіста.