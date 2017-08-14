Синоптики: завтра в Україні очікуються 24-29 градусів тепла, в деяких областях – дощі

В Українському гідрометцентрі повідомляють, що завтра, 14 серпня, в Україні вдень очікуються 24-29 градусів тепла, в деяких областях – дощі.

Як повідомляє Укргідрометцентр, температура у південній частині й східних областях 30-35°, а в Карпатах – 20-23 градусів тепла.

За даними синоптиків, у Сумській, Харківській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській областях, ввечері і на Одещині та Миколаївщині місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території – без опадів.

У Києві завтра опадів не очікують, температура –26-28 градусів тепла.