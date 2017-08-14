Державіаслужба: з жовтня діти від 5 років зможуть подорожувати без супроводу

У Державній авіаційній службі заявляють, що з 23 жовтня 2017 року неповнолітні діти мають право подорожувати без супроводу з 5 років.

Як повідомляє прес-служба відомства,16 червня Рада Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) ухвалила відповідну поправку 26 до Міжнародних стандартів і рекомендованої практики «Спрощення формальностей» (Додаток 9 до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію).

Нині, відповідно до правил повітряних перевезень, діти можуть перевозитися як у супроводі, так і без супроводу дорослого пасажира. За категорією «дитина, що перевозиться без супроводу» мають оформлюватись діти віком від 2 до 14 років при внутрішньому перевезенні й діти віком від 2 до 16 років при міжнародному перевезенні.

Діти, що подорожують без супроводу, приймаються до перевезення після заповнення батьками або опікунами відповідних належно оформлених документів та оплати послуги, що встановлюється перевізником.