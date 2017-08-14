Голова МЗС Сербії запропонував поділити Косово на національні частини, щоб покласти край диспутові

Міністр закордонних справ Сербії Івиця Дачич запропонував компромісний, на його думку, спосіб вирішити конфлікт навколо самопроголошеної незалежності Косова, автономного краю Сербії: провести межу між сербами й албанцями Косова так, щоб переважно сербська за населенням північ Косова отримала автономію, після чого Белград може визнати косовську незалежність.

Як написав міністр, що є також заступником голови уряду Сербії і твердо підтримує курс президента Александара Вучича, у статті у щоденнику «Вечернє новости», це дасть змогу покласти край «багатосотрічній проблемі».

«Усім потрібне тривале вирішення сербсько-албанського конфлікту, якого можна досягти тільки через домовленість, … у якій кожен щось виграє, а щось програє», – заявив Дачич.

За його словами, Сербія має домогтися автономії для сербських анклавів у Косові, а також захищеного статусу для сербських православних монастирів, що опинилися на косовській території, і фінансового відшкодування за промислові й енергетичні об’єкти та іншу державну власність Сербії на території Косова, над якою Белград втратив контроль.

У Приштині на цю заяву ще не реагували.

Косово з населенням в 1 мільйон 800 тисяч осіб, за конституцією Сербії автономний край Косово і Метохія в її складі, односторонньо проголосило незалежність від решти країни 2008 року, яку наразі визнали 111 зі 193 країн-членів ООН, але не сама Сербія. Нині на території Косова, населення якого складають переважно місцеві албанці за національністю, живе і близько 120 тисяч сербів. Більшість їх зосереджені на півночі Косова і відкидають владу у Приштині. Більшість косовських албанців натомість виступають категорично проти автономії для північних районів Косова.

Белград, не визнаючи Приштини, був змушений піти на переговори про нормалізацію відносин на вимогу Європейського союзу, до якого прагне вступити. Передумовою членства і для Сербії, і для Косова є повна нормалізація відносин. У Сербії значна частина населення не бажає визнання незалежності Косова. Націоналістично налаштовані серби також не бажають вступу до Євросоюзу і виступають за тісніші відносини з Росією, традиційним союзником Сербії.