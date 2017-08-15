Косово відкидає сербський план розв’язання територіальних суперечок

Міністр закордонних справ Косова Енвер Ходжай категорично відкинув запропонований сербським колегою 14 серпня план, спрямований на врегулювання довготривалих територіальних суперечок.

Раніше міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич запропонував змінити кордони між сербськими та албанськими анклавами в Косові та запровадити автономію для населеної переважно сербами території в межах Косова. У відповідь Дачич пообіцяв у статті в щоденній газеті Vecernje Novosti, що Сербія відмовиться від претензій у цілому на Косово, що раніше було сербською провінцією.

Ходжай відкинув ідею, яка передбачає включення близько однієї п’ятої частини території Косова в автономний сербський регіон, що майже напевно буде ворожим до офіційної Приштини. Міністр закордонних справ Косова вказав, що його країна – це «багатонаціональна демократія з міжнародно визнаними кордонами» і далі такою залишатиметься. «Ідеї Сербії щодо чотирьох змін кордону є небезпечними і неприйнятними», – наголосив Ходжай.

І Сербія, і Косово нині прагнуть до зближення і, в майбутньому, вступу до Євросоюзу. Однією з умов цього процесу є розв’язання територіальних суперечок.