Дівчинка загинула внаслідок наїзду автомобіля на піцерію неподалік Парижа

Французька поліція повідомила, що неповнолітня дівчинка загинула увечері 14 серпня, коли автомобіль врізався в піцерію, розташовану на схід від Парижа. Ще кілька потерпілих перебувають у тяжкому стані. Водій затриманий.

Представник міністерства внутрішніх справ П'єр-Генрі Брандет сказав, що водій, вочевидь, був самогубцею, інцидент не пов’язаний з тероризмом. Співробітник поліції сказав, що підозрюваний психологічно нестабільний, але раніше на поліцейському обліку не перебував.

Франція перебуває в режимі надзвичайного стану з листопада 2015 року, коли нападники вбили 130 людей у Парижі. Останнім часом у Франції сталося кілька терористичних актів із використанням автомобілів.