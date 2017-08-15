Сергеєв: звернення Януковича до Путіна є офіційним документом Ради безпеки ООН

Колишній постійний представник України при ООН Юрій Сергеєв, що звернення колишнього президента України Віктора Януковича до російського президента Володимира Путіна про введення російських військ на територію України є офіційним документом Ради безпеки ООН. Про цевін сказав на засіданні у справі за обвинуваченням Віктора Януковича у державній зраді.

«Звернення Януковича не просто було зачитане і показане. Делегація Російської Федерації надає статус офіційного документа, статус офіційного документа Ради безпеки. Така форма існує… Він був розповсюджений серед членів Ради безпеки ООН як офіційний документ...», – сказав Сергеєв.

Сьогодні в Оболонському районному суді Києва допитують дипломата Сергеєва.

Про допит колишнього постійного представника України при ООН Юрія Сергеєва як свідка клопотала сторона обвинувачення 3 серпня. У прокуратурі вважають, що «має відомості, що підтверджують звинувачення, висунуті Януковичу, оскільки «у 2014 році він обіймав посаду постійного представника України при ООН та був присутній на засіданні Ради безпеки ООН, на якому демонстрували звернення Януковича до президента Росії Володимира Путіна з проханням використання Збройних сил Росії на території України».

Наприкінці червня суд перейшов до заочного розгляду справи за обвинуваченням у державній зраді екс-президента України Віктора Януковича.

Віктор Янукович є фігурантом кількох кримінальних справ в Україні, зокрема щодо перевищення ним повноважень від листопада 2013-го до лютого 2014 року, щодо масових убивств активістів Майдану, а також за фактом захоплення ним державної влади 2010 року.

Екс-президент України, що втік до Росії після розстрілів протестувальників на Майдані, звинувачення відкидає.