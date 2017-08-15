Порошенко призначив стипендії дітям загиблих журналістів

Президент України Петро Порошенко призначив стипендії дітям журналістів, загиблих під час виконання службових обов’язків.

Відповідно до підписаного президентом указу, стипендії отримають діти загиблих редактора телерадіокомпанії Міноборони «Бриз» Дмитра Лабуткіна, фотокореспондента газети «Сегодня» Сергія Ніколаєва і журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія.

У прес-службі Адміністрації президента додають, що у 2015 році збільшена сума виплат до розміру 1,5 прожиткового мінімуму (станом на 1 січня 2017 року прожитковий мінімум становить 1600 гривень – ред.), виплати призначаються і здійснюються дітям до 18 років, а у разі навчання за денною формою у навчальних закладах, стипендії виплачуються до закінчення навчання, але не більш як до досягнення ними 23 років.

43-річний військовий кореспондент редакції газети «Сегодня» Сергій Ніколаєв загинув 28 лютого 2015 року внаслідок поранення, зазнаного в селі Піски Донецької області.

28-річний заступник редактора телерадіокомпанії Міноборони України «Бриз», капітан-лейтенант Дмитро Лабуткін після анексії Криму переїхав до Одеси. В зоні АТО виконував редакційні завдання. Він зник 16 лютого 2015 року неподалік Дебальцева разом із розвідгрупою Збройних сил України, а через кілька днів бойовики відправили рідним журналіста відео з записом з місця бою, на якому зафіксовано тіло поруч із розбитою технікою та продемонстровано документи.

Журналіста газети «Вєсті» вбили в Києві вночі 19 лютого 2014 року. Як повідомив сайт видання, Веремій разом із колегою на автомобілі повертався після роботи на Майдані, де виконував редакційне завдання. На розі вулиць Володимирської і Великої Житомирської в Києві на таксі, в якому вони їхали, напали невідомі особи з бейсбольними битками і зброєю, в касках, камуфляжі і чорних масках. Журналіст помер у лікарні швидкої допомоги від вогнепального поранення в живіт.