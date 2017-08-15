КМДА: завтра у Києві на Хрещатику обмежать рух транспорту через репетицію параду

У Києві з 21:00 16 серпня до 02:00 17 серпня буде обмежено рух транспорту на вулиці Хрещатик.

Як повідомляє прес-служба Київської міськдержадміністрації, рух обмежать на ділянці від Бессарабської до Європейської площі.

У КМДА зазначають, що рух перекриють на час тренування військ із проходженням у пішому порядку з нагоди 26-ї річниці незалежності України.

Також в адміністрації попереджають, що за цією ж схемою рух буде обмежено з 21:00 18 серпня до 02:00 19 серпня.

24 серпня, у День незалежності України, у Києві планують провести військовий парад.

Останніми роками в Києві з нагоди Дня незалежності в центрі Києва проводили військові паради, проте цю ідею критикували, називаючи це недоречним в умовах, коли військова техніка потрібна у зоні бойових дій на сході України. Минулого року на параді була військова техніка.