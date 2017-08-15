США: «Ісламська держава», недержавні угруповання загрожують свободі релігій у всьому світі

США заявляють, що екстремістське угруповання «Ісламська держава» продовжує завдавати шкоди релігійній свободі, переслідуючи членів різних релігій й етнічних груп, ґвалтуючи, викрадаючи, поневолюючи і вбиваючи їх.

Як йдеться у доповіді про свободу віросповідання у світі Державного департаменту США, опублікованій 15 серпня, вперше за президентства Дональда Трампа, такі недержавні угруповання загрожують релігійній свободі не лише на Близькому Сході, в Азії й країнах Африки на південь від Сахари, але і в східних районах України, які контролюють підтримувані Росією бойовики.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон, який оприлюднив звіт, заявив, що угруповання «Ісламська держава» є «явно відповідальним за геноцид» щодо єзидів, християн і шиїтів у регіонах, які контролює. Він також звинуватив «Ісламську державу» в злочинах проти людяності й етнічних чистках.

У звіті, в якому аналізується ситуація у 199 країнах і територіях світу в 2016 році, також вказано, що в Росії і в анексованому нею українському Криму численних нападів на свободу віросповідання зазнають представники «Свідків Єгови» і Церкви святих останніх днів, або мормони.

«Російська влада продовжує затримувати і штрафувати членів релігійних меншин за звинуваченням в екстремізмі. Уряд також оштрафував і постановив депортувати низку громадян США за участь у релігійній діяльності, зокрема волонтерів із Церкви Ісуса Христа святих останніх днів», – йдеться в доповіді.

У звіті також вказано, що підтримувані Росією сепаратисти на сході України затримують і ув’язнюють членів «Свідків Єгови» та інших релігійних лідерів. «Після ухвалення закону про заборону «сект» представники «ДНР» захопили багато приміщень «Свідків Єгови», а також адвентистську церкву сьомого дня. Проросійські сепаратисти також продовжували займати будівлі релігійних меншин і використовувати їх як військові об’єкти», – заявляють автори звіту.

Доповідь також критикує уряд Ірану за продовження антисемітської й антибахайської риторики в офіційних заявах, а також за просування заперечення Голокосту.

Тіллерсон також зауважив, що релігійні свободи піддаються нападу і в Пакистані, де більше двох десятків людей засуджені до смертної кари або відбувають довічне ув’язнення за звинуваченням у богохульстві.

У минулорічному звіті Державний департамент США висловив занепокоєння через закони проти блюзнірства й віровідступництва, що існують у деяких ісламських країнах. В Україні Держдепартамент минулого року побачив проблеми, зокрема в тому, що підтримувані Росією сепаратисти, які все ще контролюють частини Донецької і Луганської областей, порушували права тих, хто є релігійними меншинами на окупованих територіях.

В окремий розділ української частини звіту було винесено окупований Росією український Крим, де російська окупаційна влада продовжила утиски релігійних меншин, у першу чергу кримських татар, здійснювала викрадення, затримання і судові переслідування на підставі запроваджуваних на півострові російських законів про «боротьбу з екстремізмом».

Нинішній звіт про релігійні свободи у світі, який Держдепартамент США подав до Конгресу, став уже 19-м.