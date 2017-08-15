У поліції підтверджують факт стрілянини під час конфлікту за участі депутата Мельничука

У поліції Києва підтверджують факт стрілянини в Деснянському районі під час конфлікту за участі позафракційного народного депутата Сергія Мельничука.

Як повідомляє речник Нацполіції Києва Оксана Блищик, постраждалих внаслідок стрілянини немає.

За її словами, силовики з’ясували, що стріляв не народний депутат, постріли були зроблені в повітря.

Сьогодні в групі «dtp.kiev.ua» у Facebook про стрілянину в Києві, «народний депутат Мельничук влаштував стрілянину на Троєщині».

Деякі ЗМІ також повідомили, що його помічник влаштував стрілянину на Троєщині. Мельничук наразі цей інцидент не коментував.