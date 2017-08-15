НАБУ: держпідприємствам агро-промислового комплексу відшкодували 70 мільйонів гривень

Компаніям агро-промислового комплексу відшкодували близько 70 мільйонів гривень, повідомляє прес-служба НАБУ.

За даними бюро, корупція в агро-промисловому комплексі – це переважно махінації із землею та розтрата коштів і майна державних підприємств.

Наразі НАБУ розслідує незаконні оборудки щодо майже 8 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, власником яких є держава.

За попередніми оцінками, розмір збитків від корупційних схем, викритих детективами в агропромисловому комплексі, перевищує 2 мільярди гривень, додають у НАБУ.

У січні у НАБУ повідомляли про затримання трьох осіб, причетних до завданням збитків ДПЗКУ у розмірі понад 60 мільйонів доларів США. Двох екс-посадовців корпорації затримали за підозрою у вчиненні низки злочинів, зокрема, зловживанні службовим становищем і прийняття службовою особою обіцянки неправомірної вигоди. Представника міжнародного зернотрейдера, причетного до завдання збитків ДПЗКУ, за підозрою у пособництві реалізації корупційної схеми.

Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» – національний оператор зернового ринку України, лідер у сфері зберігання, переробки, перевалки та експорту зернових. Корпорація створена в 2010 році, їй належить 10% сертифікованих елеваторних потужностей України. «Державна продовольчо-зернова корпорація України», серед іншого, займається закупівлею та експортом зернових культур і продуктів їх переробки.