Росія вийшла на перше місце за кількістю репатріантів в Ізраїль – міністр

Росія в останній рік вийшла на перше місце у трійці країн, що лідирують як джерело репатріантів в Ізраїль, повідомив міністр з питань охорони навколишнього середовища держави Ізраїль, міністр у справах Єрусалима і спадщини Зеєв Елькін.

За його словами, за останні років п’ять три країни – Франція, Україна та Росія – були провідними за кількістю репатріації, вони займають перші три місця, змінюючись між собою.

«Але в останній рік на першому місці Росія», – сказав Елькін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна». Він уточнив, що на четвертому місці Сполучені Штати Америки.

Що стосується України, сказав Елькін, після подій лютого-березня 2014 року і початку війни в Донбасі потік українських репатріантів зріс, проте зараз він дещо зменшився.