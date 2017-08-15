На Рівненщині попрощалися з Героєм Майдану, художником Тарасом Більчуком

На Рівненщині попрощалися із художником Тарасом Більчуком, активним учасником Революції гідності, нагородженим орденом «За мужність».

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, автор сотень полотен й організатор численних художніх виставок і конкурсів молодих обдарувань, Більчук раптово помер після інсульту.

На Майдані в Києві художник отримав травми під час розгону мирного пікету 30 листопада і згодом, під час розстрілу пікетувальників силовиками 18 лютого 2014 року.

Більчук пережив складну операцію головного мозку і часто нездужав.

У 2016 році Тарас Більчук був нагороджений орденом «За мужність».

Художник певний час проживав у Сполучених Штатах, де нині живуть його діти, проте повернувся в Україну.

Тараса Більчука поховали 15 серпня в його рідному селі Коршів Здолбунівського району Рівненщини. Відспівували художника у монастирі-пантеоні повстанської слави в урочищі Гурби.