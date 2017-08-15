В Івано-Франківську виявили масове поховання жертв політичних репресій

Масове поховання з останками щонайменше 50 людей виявили в Івано-Франківську під час прокладання електричного кабелю поруч із центральним міським озером.

Працівники «Прикарпаттяобленерго», за словами очевидців, спочатку не надали значення знахідці, адже поруч розташоване старе єврейське кладовище. Проте місцеві мешканці не дозволили закопати могилу і зателефонували в поліцію.

Зараз розкопки на місці поховання ведуть науковці івано-франківського комунального підприємства «Пам’ять». У траншеї, викопаній працівниками «Прикарпаттяобленерго», за один день дослідники виявили близько двох мішків людських кісток і предметів побуту. Серед них зустрічаються елементи жіночого й дитячого одягу. За словами керівника КП «Пам’ять» Василя Тимківа, на цьому етапі розкопок йому поки що важко оцінити масштаби поховання, проте, судячи із довжини та глибини траншеї, можна стверджувати щонайменше про 50 жертв.

«Людські останки залягають шаром 30 сантиметрів, можливо – глибше, ми поки що не можемо сказати точно. Довжина ями складає, поки що, п’ять метрів. Останки перебувають в анатомічній цілісності, але розташування тіл не має жодного порядку. Тобто, тіла опинилися в ямі без будь-якого упорядкування», – каже Василь Тимків.

Місцевість поруч із похованням в 40-х роках ХХ століття використовувалася для захоронення жертв як комуністичного, так і нацистського режимів. Однак, судячи із особливостей поховання, науковці схильні вважати, що в цій могилі лежать останки жертв НКВС. За словами Василя Тимківа, більшовики переважно використовували для захоронення природні нерівності рельєфу – рови та заглиблення, не намагаючись викопати глибоку яму.

Поки що науковці не мають офіційного дозволу на проведення розкопок, тому ґрунтовніше дослідити поховання вони зможуть лише після оформлення відповідної документації. Для цього їм, для початку, необхідно з’ясувати розміри поховання.