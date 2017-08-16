На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 15 серпня поранені троє українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, двоє бійців зазнали поранень внаслідок бойових дій, ще один – у результаті підриву на міні.

Як інформує штаб АТО, за минулу добу підтримувані Росією бойовики 33 рази порушили перемир’я. Зокрема, ідеться в ранковому зведенні, на Приморському напрямку бойовики обстріляли позиції поблизу Павлополя з переносної реактивної пускової установки «Град-П».

В угрупованні «ДНР» заявляють про спробу прориву українських військових на півдні контрольованої бойовиками території, а також звинувачують Збройні сили України в обстрілах околиць Донецька та Горлівки.

В угрупованні «ЛНР» ще не інформували про бойові дії 15 серпня.

Про перемир’я у зоні конфлікту на Донбасі домовлялися вже багато разів, востаннє наразі від 24 червня на час жнив – до 31 серпня. Досі жодного разу режим припинення вогню не втримувався. При цьому сторони щоразу заперечують свою вину в порушеннях і звинувачують одна одну у провокаціях.