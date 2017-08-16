США: погрози Ірану вийти з ядерної угоди є намаганням «взяти світ у заручники»

Посол США в ООН Ніккі Гейлі 15 серпня заявила, що Іран намагається «взяти світ у заручники», коли попереджає про можливість вийти з ядерної угоди 2015 року.

Гейлі також вказала, що нові американські санкції щодо Тегерана не стосуються ядерної угоди, згідно із якою Сполучені Штати та інші світові держави погодилися зняти більшість економічних санкцій проти Ірану. Тегеран має відповісти за «запуск ракет, підтримку тероризму, ігнорування прав людини та порушення резолюцій Ради безпеки ООН», наголосила посол США.

Президент Ірану Хасан Роугані у виступі в парламенті країни 15 серпня заявив, що Тегеран упродовж кількох годин розірве угоду щодо ядерної програми, якщо США продовжать запроваджувати санкції проти цієї країни. Він додав, що адміністрація президента США Дональда Трампа продемонструвала світові, що «не є добрим партнером», погрожуючи розірвати угоду, укладену 2015 року.

У 2015 році між Іраном, США, Росією, Китаєм і трьома європейськими державами було досягнуто згоди про заморожування ядерної програми Тегерана в обмін на пом’якшення міжнародних санкцій.

У липні 2017 року США розширили санкції проти Ірану через його ракетну програму. Іран стверджує, що ракети, які він випробовує, не порушують його ядерну угоду з світовими державами, оскільки вони призначені для оборонних цілей.

На санкції Тегеран відповів збільшенням фінансування ракетної програми на півмільярда доларів.