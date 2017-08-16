Трамп знову звинуватив «обидві сторони» у насильстві в Шарлотсвіллі

Президент США Дональд Трамп 15 серпня вкотре звинуватив «обидві сторони» в насильстві, що спалахнуло наприкінці минулого тижня в місті Шарлотсвіллі в штаті Вірджинія.

«Ви з одного боку мали групу, що була дуже поганою, і ви мали групу з іншого боку, що була дуже, дуже насильницькою», – заявив Трамп журналістам у Нью-Йорку.

Кадри сутичок між двома групами у Шарлотсвіллі показують, що люди з обох сторін були озброєні бейсбольними бітами і щитами та обмінювалися ударами. Антифашистські протестувальники заявили, що планують зірвати мітинг ультраправих. «Вони прийшли один проти одного, і це було хибним, і це було жахливо», – вказав Трамп.

За день до нових заяв, 14 серпня, президент США засудив прояви расизму і заявив, що всі винні в сутичках місті у Шарлотсвілл будуть притягнуті до відповідальності. «Правосуддя здійсниться», – заявив Трамп, виступаючи зі спеціальною заявою в Білому домі у понеділок. І додав: «Расизм – це зло».

У неділю, 13 серпня, Трамп висловив співчуття у зв’язку з трагедією, проте критики дорікнули йому за те, що він не засудив дій екстремістів.

14 серпня суд відмовив у заставі чоловікові, взятому під арешт після наїзду автом на демонстрантів у місті Шарлотсвіллі, штат Вірджинія, внаслідок чого загинула 32-річна жінка і поранені ще 19 людей.

Таким чином, 20-річний Джеймз Алекс Філдз залишається під арештом. Але, коли у нього з’явиться адвокат, то рішення про арешт може бути оскарженим.

Наразі арештований не має захисника через можливий конфлікт інтересів у юристів – унаслідок його наїзду серед потерпілих є родич одного з членів управління призначених адвокатів.

Радник президента США з питань національної безпеки Герберт Раймонд Макмастер заявив, що ця подія «відповідає визначенню тероризму».