Іран будує завод із виробництва зброї в Сирії – ізраїльські ЗМІ

Ізраїльські засоби інформації стверджують, що Іран будує на північному заході Сирії завод для виробництва ракет далекого радіусу дії. Повідомлення містять супутникові знімки, що показують ділянку біля прибережного містечка Баніас, на якій ведеться будівництво.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу нещодавно попередив, що Іран збільшує свою присутність у Сирії, оскільки події в шестирічній громадянській війні стала більш сприятливими для союзника Тегерана, сирійського президента Башара Асада.

«Наша політика зрозуміла: ми рішуче виступаємо проти військової розбудови Ірану та його союзників, насамперед «Хезболли», в Сирії, і ми зробимо все, що потрібно для захисту Ізраїлю», – сказав Нетаньягу минулого тижня.

Іран офіційно не прокоментував ці повідомлення ізраїльських медіа. Тегеран є ворогом Ізраїлю і впродовж багатьох років забезпечує режим Асада військовими радниками та добровольцями для ведення громадянської війни.