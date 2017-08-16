У Росії екс-міністр Улюкаєв звинуватив голову компанії «Роснєфть» у провокуванні хабара

Колишній міністр економічного розвитку Росії Олексій Улюкаєв звинуватив голову компанії «Роснєфть» Ігоря Сєчіна в провокуванні хабара.

Виступаючи в середу в московському суді на першому засіданні з розгляду його справи по суті, Улюкаєв заявив, що слідчі сфабрикували звинувачення, ґрунтуючись виключно на свідченнях Сєчіна. За словами колишнього міністра, в цій провокації також брала участь ФСБ і голова служби безпеки компанії «Роснєфть» Олег Феоктистов.

За версією слідства, Улюкаєв вимагав два мільйони доларів за позитивну оцінку угоди з купівлі компанії «Башнєфть». Колишній міністр був затриманий у листопаді минулого року в офісі компанії «Роснєфть».

За словами Улюкаєва, передача сумки з грошима була заздалегідь спланована співробітниками ФСБ, які отримували інформацію щодо ймовірного хабара тільки від Сєчіна. Оскільки вони так і не дочекалися передачі хабара, Сєчін сам зателефонував Улюкаєву і запросив до свого офісу, сказав колишній міністр у суді.

Адвокати підсудного просять суд повернути справу до прокуратури.

На засіданні 8 серпня суд продовжив домашній арешт Улюкаєву до 27 січня.