Будівельники завершили монтаж паль Керченського мосту за півтора роки робіт

Будівельники мосту через Керченську протоку між материковою Росією та анексованим нею Кримом завершили занурення паль на автодорожній частині конструкції, повідомляє проект Радіо Свобода «Крим.Реалії», посилаючись на інфоцентр «Кримский міст». За даними видання, монтажні роботи тривали з лютого 2016-го.

«На початку роботи на одну палю у мостовиків йшло до 25 днів. Але, відпрацювавши і повністю освоївши технологію, будівельники увійшли в ритм, передбачений проектом виробництва робіт, – одна паля за три доби. Пізніше на занурення такої палі йшло до 24 годин. А на деяких ділянках мостовики забивають трубопалі за технологією без проміжного зварювання – 80-метрові, що займає всього 3-5 годин», – зазначили в інфоцентрі.

На залізничній частині мосту, згідно з інформацією, робота над фундаментом триває за графіком.

Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент Росії Володимир Путін заявив відразу ж після анексії Криму – в березні 2014 року. Побудувати міст обіцяли до 2018 року, здати в експлуатацію – влітку 2019-го.

Українська сторона вийшла з договору з Росією про будівництво мосту 2014 року – після анексії Криму Росією.