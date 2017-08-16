ГПУ спростовує інформацію про розслідування щодо «втручання в вибори президента США»

Генеральна прокуратура спростовує інформацію про розслідування так званих фактів «втручання в вибори президента США».

Як повідомляє прес-служба відомства, розпочато кримінальне провадження за фактом ймовірного розголошення службовими особами правоохоронних органів даних досудового розслідування

Це провадження відкрили після розгляду звернення народного депутата України Андрія Деркача.

Напередодні видання «Обозреватель», посилаючись на документ, який є у розпорядженні редакції, повідомило, що Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження про втручання окремих посадових осіб Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) у вибори президента США в 2016 році.

«Службові особи правоохоронних органів України здійснили розголошення даних досудового розслідування шляхом оприлюднення в засобах масової інформації фрагментів записів, зроблених на листках в «амбарний книзі Партії регіонів» на ім'я голови передвиборчого штабу Дональда Трампа, Пола Манафорта. Зазначені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, створюючи в суспільстві враження незаконного втручання у вибори президента США», – йдеться в фабулі оприлюдненого документа.

У травні 2016 року Національне антикорупційне бюро України почало розслідування на підставі заяви екс-заступника голови Служби безпеки України Віктора Трепака про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.