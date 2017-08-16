Азербайджан: чиновники податкової прийшли з обшуком в інформаційне агентство «Туран»

В Азербайджані чиновники податкової прийшли з обшуком в офіс інформаційного агентства «Туран» в Баку.

Співробітники управління з запобігання податкових злочинів Міністерства оподаткування прибули до офісу агентства 16 серпня та конфіскували документи.

Вони також перевірили особисті речі співробітників незалежного інформаційного агентства. Офіцери не дозволяли знімати пошуки.

7 серпня посадовці розпочали розслідування про ухиляння від сплати податків агенством «Туран». Слідчі стверджують, що агентство заборгувало 37 тисяч манатів (21,5 тисячі доларів США) податків протягом 2014-2016 роки.

Редактори агентства «Туран» заперечують ці звинувачення і кажуть, що розслідування є політично мотивованим.

Агенція «Туран» заснована у 1990 році. Агентство публікує повідомлення азербайджанською, англійською та російською мовами, а також співпрацює з провідними міжнародними інформаційними агентствами.