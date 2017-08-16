ДСНС попереджає про грози у дев’яти областях України сьогодні вночі і завтра

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що у дев’яти областях України сьогодні вночі і завтра, 17 серпня, будуть грози.

Як повідомляє ДСНС з посиланням на дані Укргідрометцентру, ввечері 16 серпня, вночі і вранці 17 серпня у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській, Хмельницькій, Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Житомирській областях, вдень в Карпатах місцями гроза, град та шквали 15-20 метрів за секунду.

За даними синоптиків, у Києві завтра без опадів і спекотно, температура вдень 30-32 градусів тепла.