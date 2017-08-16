ГПУ: суд дозволив заочне розслідування щодо Коряка

Печерський районний суд Києва 11 серпня надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього начальника головного управління МВС України в Києві Валерія Коряка.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, суд надав дозвіл на спецрозслідування у рамках справи про незаконне позбавлення волі помічника предстоятеля Української православної церкви (Московського патріархату) Олександра Драбинка.

У Генпрокуратурі нагадують, що у цій справі розслідується перевищення службових повноважень колишнім президентом Віктором Януковичем, екс-міністром МВС Віталієм Захарченком та Валерієм Коряком.

У липні суд надав дозвіл на спецрозслідування стосовно Захарченка, а розгляд клопотання щодо Януковича триває, додають у ГПУ.

За останніми даними, Янукович, Захарченко і Коряк перебувають за межами України.

Ще одним підозрюваним у цій справі є чинний депутат Верховної Ради Вадим Новинський. Від травня 2014 року Генпрокуратура проводить розслідування за фактом перевищення влади і службових повноважень високопосадовцями, зокрема Вадимом Новинським, при незаконному позбавленні волі особистого помічника нині покійного предстоятеля УПЦ (Московського патріархату) Володимира Сабодана – Олександра Драбинка. Новинський підозрюється у співучасті. Депутат справу проти себе називає сфабрикованою.