Узбекистан вирішив скасувати виїзні візи у 2019 році

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв підписав указ, який дасть змогу громадянам цієї країни їздити закордон без дозволу державних органів від 1 січня 2019 року.

Документ, оприлюднений державними ЗМІ 16 серпня, передбачає запровадження біометричних паспортів і скасування вимоги щодо необхідності мати виїзну візу.

В указі вказано, що нові правила для закордонних подорожей спрямовані на «усунення бюрократичних перешкод і випадків корупції», пов’язаних із системою, згідно з якою громадяни Узбекистану повинні отримати дозвіл уряду, щоб виїхати з країни.

У січні на урядовому сайті Узбекистану був оприлюднений проект указу президента, в якому містився пункт про скасування виїзних віз. У цьому пункті широкого тексту під назвою «Про стратегію подальшого розвитку Узбекистану» йшлося про створення нової системи посвідчень особи і подорожніх документів і містилася згадка, що рішення з цього приводу може бути ухвалене у третьому кварталі цього року, але точнішого графіка втілення пропозиції не було.

Водночас кілька посадовців Міністерства внутрішніх справ країни в окремих інтерв’ю Радіо Свобода тоді наголосили, що проект указу президента про скасування виїзних віз є лише пропозицією, і додали, що вони не мають певності в тому, що цей план буде схвалений.

Систему виїзних віз Узбекистан успадкував від колишнього СРСР і, на відміну від інших пострадянських держав, не скасовував. Через складність отримання виїзних віз ця система стала джерелом збагачення на хабарах для чиновників, здатних полегшити чи прискорити цей процес.