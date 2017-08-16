Померла російська актриса Віра Глаголєва

Російська актриса Віра Глаголєва померла в лікарні у США у віці 61 року, повідомляють російські новинні агенції з посиланням на рідних і друзів.

Причину смерті наразі не називають.

Глаголєва народилася в Москві 31 січня 1956 року. Вона знялася майже у 50 фільмах, серед яких «Не стріляйте в білих лебедів», «Ті, що зійшли із небес», «У четвер і більше ніколи», «Бідна Саша». Пік кар'єри Глаголєвої припав на початок 1980-х років.

Вона також була режисером шести фільмів, працювала продюсером і сценаристом.

Останнім фільмом, режисером якого була Глаголєва, стала драма «Дві жінки», заснована на оповіданні Івана Тургенєва, в якій зіграв британський актор Рейф Файнс.