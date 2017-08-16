У Киргизстані до 8 років ув’язнення засудили опозиціонера Текебаєва

Суд у Киргизстані засудив опозиційного лідера Омурбека Текебаєва, а також екс-голову МНС Киргизстану Дуйшонкула Чотонова до восьми років ув’язнення кожного за звинуваченням у корупції.

Суд у Бішкеку 16 серпня визнав їх винними у тому, що вони нібито взяли мільйон доларів хабара у російського бізнесмена в 2010 році, коли Текебаєв був заступником голови тимчасового уряду Киргизстану

Після того, як суддя оголосив вердикт, прихильники Текебаєва почали кричати на знак протесту.

Опозиціонер сказав їм, що «все буде добре».

Текебаєв є лідером опозиційної партії «Ата-Мекен» («Батьківщина»), яка заявляє, що суд є спробою не дати йому балотуватися у президенти на виборах, запланованих на осінь.

І Текебаєв, і Чотонов заперечують свою провину і заявляють, що справа проти них є політично мотивованою.

Текебаєв був заарештований у кінці лютого. 5 березня «Ата-Мекен» назвав його своїм кандидатом на президентські вибори. 58-річний Текебаєв був колись союзником нинішнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва.