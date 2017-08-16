Українські прикордонники заперечують заяви російських служб про черги на КПВВ «Чаплинка»

Українські прикордонники заперечують заяви підконтрольної Кремлю кримської митниці про черги на адмінкордоні між материковою Україною і анексованим півостровом (КПВВ «Чаплинка») 16 серпня. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії повідомив помічник керівника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії зі ЗМІ Державної прикордонної служби України Максим Сорока.

«Інформація, опублікована окупантами, не відповідає дійсності. Сьогодні на КПВВ «Чаплинка» накопичень не було», – сказав Сорока.

Раніше на сайті підконтрольної Москві кримської митниці з’явилася інформація, що в пункті пропуску «Перекоп» (з боку материкової частини України – «Чаплинка»), розташованого на території анексованого Криму і контрольованого російськими спецслужбами, зростає завантаженість.

Після анексії Криму Росією на початку 2014 року між материковою Україною і півостровом проліг формально адміністративний, але фактично справжній кордон. Крим оголошено тимчасово окупованою територією. На адмінкордоні працюють три контрольних пункту в’їзду – виїзду: «Каланчак», «Чонгар» і «Чаплинка».