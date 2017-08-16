Посол Британії: «важко погодитися» з низькою оцінкою Києва у рейтингу The Economist

Посол Великої Британії в Україні Джудіт Гоф заявляє, що їй важко погодитися з низькою оцінкою Києва у рейтингу комфортних для життя міст.

«Важко погодитися з рейтингом Києва. Так, є питання, однак завдяки реформам і рішучості я бачу, що це місто рухається вгору, а не вниз», – написала посол у Twitter.

Київ опинився у десятці найменш комфортних для життя міст, згідно з дослідженням британського журналу The Economist. Зі 140 проаналізованих міст столиця України опинилася на 131 місці.

Дослідження проводили експерти аналітичного підрозділу журналу The Economist – The Economist Intelligence Unit. Вони оцінювали міста за такими головними параметрами, як стабільність, охорона здоров’я, культура, довкілля, освіта й інфраструктура. Загалом місто могло набрати максимум 100 балів. Київ отримав 47,8 бала.

У рейтингу вказано, що протягом останніх п’яти років Київ продемонстрував найстрімкіше зниження позицій – 21,4%.

Експерти видання зауважують, що показники України демонструють певне відродження, але воно перебуває під загрозою через економічну нестабільність і війну на Донбасі.

Після Києва у рейтингу опинилися міста у Камеруні, Зімбабве, Пакистані, Алжирі, Папуа Новій Гвінеї, Бангладеш, Лівії, Нігерії. Останнє місце в рейтингу має сирійський Дамаск.

Сьомий рік поспіль рейтинг очолив австралійський Мельбурн. Також у першій десятці – Відень (Австрія), Ванкувер (Канада), Калгарі (Канада), Аделаїда (Австралія), Перт (Австралія), Окленд (Нова Зеландія), Гельсінкі (Фінляндія) і Гамбург (Німеччина).

Столиця Росії Москва від минулого року зберегла 80-у позицію рейтингу.

У минулорічному рейтингу Київ також був на 131 місці, при цьому в 20014-му займав 124-у позицію.