ГПУ: керівника відділення поліції в аеропорту «Київ» затримали через хабар

Генеральна прокуратура України заявляє, що спільно зі Службою безпеки затримала керівника відділення поліції в аеропорту «Київ» за підозрою в хабарництві.

За повідомленням ГПУ, затриманий «вимагав й отримав через посередника – адвоката від громадянина Узбекистану неправомірну вигоду в сумі сім тисяч доларів США».

«Встановлено, що начальник відділення поліції за попередньою змовою з адвокатом вимагали грошові кошти за повернення вилученого закордонного паспорту і закриття кримінального провадження. Під час отримання останньої частини грошових коштів вказаних осіб затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Коли саме було проведене затримання – не повідомляють. На даний час, за повідомленням ГПУ, тривають слідчі дії. Адвокату й керівнику відділення поліції загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.