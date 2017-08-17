Чи справді виросте тариф на електроенергію? (Ранковий ефір Радіо Свобода)

Чи справді виросте тариф на електроенергію? Спалахові холери ще можна запобігти, панікувати зарано – лікар. Кому у Києві комфортно жити? На ці теми ведучий Ранкової Свободи Юрій Матвійчук говоритиме з гостями студії.

Відповідатимуть на запитання: заступник директора центру «Псіхея» Геннадій Рябцев й Олексій Кучеренко, екс-міністр ЖКГ; доцент кафедри інфекційних хвороб Національного медуніверситету імені Богомольця Ігор Анастасій, заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук; заступник голови Миколаївської ОДА Віталій Кіндратів, в.о. головного лікаря Миколаївської інфекційної лікарні Світлана Федорова; заступник голови КМДА Геннадій Плис і заступник директора соціологічної групи «Рейтинг» Любомир Мисів.